Une messe pour Johnny Hallyday à Saint-Tropez cinq ans après sa disparition

Johnny vaut bien une messe. Alexandre Hanan ne lâchera jamais son héros. Au service de l'idole, missionnaire à moto. "On peut taper du poing, donner des coups de pied, mais il ne reviendra pas. Il faut apprendre à gérer ça". Le vide, le manque d'un saint patron parti le 5 décembre 2017. Alexandre fait partie des Desperados, le club de bikers créé en 1992 par Johnny le Varois d'adoption. "Gérer" le grand départ, c'est cette messe ce samedi, à 10h30, en l'église de Saint-Tropez, ouverte à tous - même ceux qui roulent sur une japonaise ! - motards et simples piétons inconsolables. Les bikers de Marseille les ont rejoints.

Desperados ! - DR

Une statue en bronze de Johnny

Le grand projet d'Alexandre et ses potes : une statue grandeur nature de Johnny en concert, sur une de ces scènes qu'il a allumées de son feu. La statue sera posée dans le golfe de Saint Tropez - le lieu est toujours en négociation. Les fans sont chauds bouillants. Alexandre est persuadé que la statue sortira de leurs rêves : "Tout le monde ne peut pas aller se recueillir à Saint Barth. On a besoin d'un lieu d'ancrage. Déposer des fleurs. Lui parler. Se recueillir, tout simplement. Il nous a tellement apportés. On est là pour continuer l'histoire." Une souscription sera lancée sur internet sur le réseau "helloassos" avec l'association créée pour l'occasion et qui ne pouvait se nommer autrement que "souvenirs souvenirs" : https://www.helloasso.com/associations/souvenirs-souvenirs

Le sculpteur est choisi, il a déjà réalisé la statue du curé des bikers Guy Gilbert. Le projet doit être à la hauteur du mythe. Une idole d'1m80, 190 kilos de bronze, sur un socle en marbre : 54.000 euros. Chaque donateur sera "propriétaire" d'un bout du totem, car on a tous en nous quelque chose de Johnny.