France 2 réalisera au printemps la première biographie de Victor Hugo, avec Isabelle Carré dans le rôle de sa maîtresse Julie Drouet, et l'acteur de théâtre Yannick Choirat dans le rôle de Victor-Hugo.

"Victor Hugo, ennemi d'Etat" racontera les trois années de la vie de Victor Hugo avant son départ en exil en décembre 1851, et son virage politique de Louis-Philippe vers la République.

Le réalisateur et scénariste Jean-Marc Moutout a choisi la Dordogne pour la moitié des huit à 9 semaines de tournage. Il a déjà repéré certaines rues pavées du vieux-Périgueux pour y reconstituer le Paris du XIXème siècle, et le château d'Hautefort pour l'hôtel particulier d'une protectrice de l'écrivain.

Les quatre épisodes de 52 minutes devraient être diffusés sur France 2 en novembre prochain.

Le Conseil départemental de la Dordogne soutiendra ce tournage avec une subvention d'environ 60.000 euros, mais la production dépensera dix fois plus en Périgord, pour l'embauche de techniciens et de figurants, et les locations.

La Dordogne a accueilli 176 jours de tournage en 2017 (c'est presque son record annuel) avec des productions comme "Les fauves" de Vincent Mariette avec Lily-Rose Depp, "Meurtres à Sarlat" (déjà été diffusée sur France 3), ou le 10ème épisode du capitaine Marleau encore inédit.