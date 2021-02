Une naissance exceptionnelle au zoo de La Boissière-du-Doré

Un petit rhinocéros blanc est né en décembre au zoo de La Boissière-du-Doré. C'est une naissance rare en captivité, mais déjà la cinquième en quelques années dans ce parc animalier.

Né fin décembre alors qu'il était attendu pour le printemps

"C'est assez incroyable, ça a été assez prolifique. On a eu deux bébés en 2014, deux bébés en 2018 et donc un fin 2020 qui est arrivé un peu plus tôt que prévu puisqu'on l'attendait pour le printemps 2021", annonce Sébastien Laurent, le directeur du parc. "Mais c'est vrai que sur une gestation de 16 mois, c'est difficile d'être très précis". Le dernier né se porte bien, il reste actuellement bien au chaud.

Seulement une douzaine de naissance par an pour toute l'Europe

Alors quel est le secret de la Boissière-du-Doré ? "Nos animaux s'entendent bien", explique Sébastien Laurent. "En plus, _le papa et la maman sont de bons reproducteurs, ce qui n'est pas le cas partout_. Parce qu'aujourd'hui, c'est une espèce qui, non seulement est menacée dans la nature, mais aussi difficile à maintenir en parc zoologique puisque seulement une petite douzaine de bébés rhinos naissent chaque année en Europe. Donc, c'est un événement".

On pensait annoncer cette belle naissance pour la réouverture du parc pendant les vacances, ce ne sera pas le cas

Et ce qui frustre énormément le directeur du zoo, c'est de ne pas pouvoir présenter le bébé rhinocéros aux visiteurs du parc. Et de ne pas savoir, non plus, quand il pourra le faire. "On pensait annoncer cette belle naissance pour la réouverture du parc pendant les vacances. On espérait rouvrir ce samedi. Mais on n'a toujours aucune visibilité. On ne pourra pas rouvrir pour ces vacances d'hiver et on espère avoir des nouvelles assez vite derrière".

Il nous faut plus de 200.000 euros par mois pour vivre

Parce qu'en attendant de pouvoir rouvrir, le parc animalier dépense toujours autant pour prendre soin de ses animaux. "L'équipe est toujours la même. Au mois de janvier, on avait encore 30 personnes qui travaillaient au parc. Les animaux mangent toujours les mêmes quantités et on a des frais incompressibles qui sont très très importants : il nous faut plus de 200.000 euros par mois pour vivre. On est déjà fermé depuis le 29 octobre, on espère donc rouvrir le plus vite possible."

En attendant, le zoo de la Boissière-du-Doré va proposer aux Internautes de choisir le prénom du petit rhinocéros. Ça se passe sur la page Facebook du parc.