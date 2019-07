Une naissance exceptionnelle au zoo de Thoiry, celle du plus petit bovidé du monde

Un nouveau pensionnaire au Zoo de Thoiry : un petit anoa vient de naître. Doublement petit car ce bovidé originaire d'Indonésie et en voie de disparition, ne dépassera pas les 80 cm au garrot à l'âge adulte. L’anoa des plaines est actuellement considéré comme menacé.

Thoiry, France

Il n' a pas encore de nom, mais le Parc zoologique de Thoiry est très fier de cette naissance d'un anoa : c'est le plus petit bovidé vivant à l’heure actuelle. Très menacé dans son milieu naturel, il ne resterait plus que 2 500 individus à l'état sauvage sur l’Ile des Célèbes en Indonésie, avec un habitat qui ne dépasse pas les 5 000 km2.

Dans les zoos l’espèce est également très rare. Présente uniquement dans deux zoos en France, dont le ZooSafari de Thoiry, on recense seulement 45 individus dans la totalité des zoos européens. La dernière naissance en France remonte à 2007 !

Conserver l'espèce

Cosmos et Tosca, les parents, agrandissent donc leur famille avec la naissance de leur petit qui n'a pas encore été baptisé. Cet anoa à la naissance ne dépassait pas les 40 cm,. Son corps est majoritairement noir avec quelques poils bruns et les pattes blanches ou jaunâtres. Il mesurera moins d’un mètre au garrot à l’âge adulte, l'âge où il partira dans un autre parc zoologique européen afin de former un nouveau couple pour participer à la conservation de l'espèce.

La population d’anoas des plaines a considérablement diminué ces dernières années. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la chasse et la perte de son habitat. L’anoa des plaines est actuellement considéré comme menacé. Il est inscrit dans la catégorie « En Danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature.