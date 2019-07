Une navette permet d'emprunter des livres depuis toutes les médiathèques des Monts du Pilat

Saint-Genest-Malifaux, France

Depuis le mois de juillet, vous pouvez emprunter un livre même s'il n'est pas présent dans votre médiathèque. Le fourgon va le chercher et vous l'apporte dans la semaine. Il est aussi possible de rendre le livre dans n'importe laquelle des 12 médiathèques des Monts du Pilat, peu importe celle où vous l'avez emprunté.

Les vacanciers ont donc plus de choix parmi les romans, CD, DVD et BD. Grâce à la mise en place de la navette, les réservations de documents ont été multipliées par deux.

Le fourgon fait la navette entre les 12 médiathèques des Monts du Pilat. © Radio France - Guillemette Franquet

Un service qui fonctionne déjà bien

Marlène Bernon, coordinatrice du réseau des médiathèques des Monts du Pilat, nous explique les avantages de cette mutualisation : "En plus d'une gamme de choix plus large, on va pouvoir acheter plus avec un même budget et on maintient le service public dans des petits lieux où il n'y a que la mairie, la poste ... et la médiathèque !".

Les habitants trouvent que c'est une bonne idée, à l'instar d'Elodie. Cette habituée vient souvent avec son fils de 6 ans emprunter des livres et des revues à la médiathèque de Saint Genest-Malifaux : "On n'a pas tous besoin des mêmes ouvrages au même moment donc c'est bien de partager ceux qu'on a !".

A partir du mois de novembre, vous pourrez même réserver depuis chez vous des documents sur le site web des médiathèques des Monts du Pilat.