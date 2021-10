PHOTO : Une Niçoise gagne le titre prestigieux de Photographe Surréaliste de l'année

Quelque cent ans après le manifeste du surréalisme, ce mouvement d’avant-garde continue d'inspirer les artistes. Le 3ème festival de la photographie surréaliste à Fréjus a décidé de consacré l'œuvre d'Amandine André.

Photo signée Amandine André - Amandine André

Une série de photos surréalistes

Ses mises en scène présentent des poupées Barbie, dont les corps sont parfois démembrées. Les têtes sont remplacées par des éléments visuels forts comme des fleurs éclatantes ou des pommes sur lesquelles apparaissent des coulures bleutées, à la manière du chocolat sur une poire Belle-Hélène.

C'est bien là que l'inspiration surréaliste de la jeune niçoise prend du sens. Les éléments de la vie quotidienne se télescopent avec des représentations de la femme moderne. Les corps de poupées sont également marqués par des tracés au feutre sur le ventre ou les seins, des tracés qui (pré)figurent l'itinéraire du scalpel d'un chirurgien. La condition des femmes et les violences qu'elles subissent sont bel et bien au cœur de cette série de photos.

Photo signée Amandine André, avec l'aimable autorisation de l'artiste - Amandine André

La pop culture au service du féminisme

Elle est très investie dans la cause féminine. Elle a notamment créé des badges financés par une association et qu'elle a vendus au profit du planning familial de Nice. Son approche sensible fait la part belle aux couleurs primaires et flashy. La touche pop permet d'élargir son public et d'évoquer des problématiques douloureuses par des moyens détournés.

L'image des poupées Barbie agressées parle à tout le monde. C'est une forme "presque ludique" de dénoncer les violences visibles et invisible faites aux femmes. Autre exemple Amandine André a mis sur une de ses photos un sabre laser dans les mains d'une réunion de la princesse Leia, de la série Star War. Les fans apprécieront.

Photo Signée Amandine André, avec l'aimable autorisation de l'artiste - Amandien André

Une artiste 100% niçoise

Niçoise d'origine, Amandine André est autodidacte. Elle décide un jour de tout laisser tomber pour se consacrer pleinement à sa passion. Pour ce concours Amandine André a beaucoup hésité du fait de la présence de graphistes au festival. Elle revendique en effet de ne jamais retoucher ses clichés. Il ne s'agit pour elle que de mises en scène, et d'un travail de composition.

Amandine André possède plusieurs cordes à son arc. On croise dans son œuvre des personnages de la pop culture, des grand-mères souriantes, ou encore des séries de photos sur les bijoux. La ville de Nice est également présente dans son œuvre. Elle a d'ailleurs créé un quizz apéro photographique autour du Nice Jazz Festival. Elle a aussi gagné un concours "regards sur le covid" organisé à Saint Laurent du Var en mai dernier.

Par le contenu de ses photos, la réflexion sur la place du corps féminin, le montage ou le télescopage d'éléments inattendus l'artiste se place dans la droite ligne des photographes illustres du mouvement surréaliste. Brassaï, Man Ray ou Raoul Ubac.

Les poupées vont partir en galerie. le projet de reverser les bénéfices pour une association de lutte contre les violences faites au femmes