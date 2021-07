Une Nîmoise dans la caravane du Tour de France

Depuis toute petite, Audrey Arlabosse a l'habitude de fouler les bords du Tour de France pour récupérer bobs, maillots et autres cadeaux. Cette année, c'est elle qui va les distribuer, depuis la caravane. Une expérience qu'elle a pu vivre après une rupture conventionnelle. Et la jeune femme de 27 ans n'est pas déçue.

C'est une expérience humaine incroyable

"Tous les gens nous accueillent avec tellement de joie, et on peut même parler d'amour, raconte Audrey. On nous attend avec des pancartes 'Vive la caravane', 'La caravane on vous aime', c'est une expérience humaine incroyable".

Une étape particulière dans le Gard

Audrey est née et a grandi à Nîmes, alors cette douzième étape était spéciale pour elle . "C'est beaucoup de joie d'être dans toutes les autres villes, mais c'est vrai qu'arriver chez soi, avec ses repères, ses marques, c'est unique" sourit la jeune femme.