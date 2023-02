Une nouvelle attraction à Fraispertuis-City pour l'été 2023

Les habitués du parc de Fraispertuis-City remarqueront un changement dans le quartier mexicain, lors de l'ouverture de la saison le samedi 8 avril prochain. Alors que le recrutement des saisonniers est encore en cours , une attraction est en train de s'installer, en remplacement des mythiques Sombreros, enlevés à la fin de l'exercice 2022. On reste donc dans le thème mexicain avec "El Molcajete", traduction du mortier, l'ustensile de cuisine.

6 mètres dans les airs

La cuisine est effectivement centrale dans cette attraction. "Dans l'espoir de trouver la recette parfaite permettant d'extraire toute la puissance des piments mexicains, la machine broie et pile le précieux condiment coloré", précise le parc. Sur cette attraction de type "wild park", les visiteurs seront projetés jusqu'à 6m de haut, grâce aux 14 bras proposant des accélérations jusqu'à 5G de force.

D'une capacité de 42 personnes, "El Molcajete" accueillera ses premiers visiteurs au début de l'été 2023. Il sera accessible pour toute personne de plus d'1m30, les enfants de plus d'1m10 seront accueillis à condition d'être accompagnés d'un adulte. Fraispertuis-city a investit plus d'un million d'euros dans cette nouvelle attraction.