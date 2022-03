Une nouvelle auberge de jeunesse à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand a de nouveau une auberge de jeunesse. 19 ans après la fermeture de l'ancienne, un bâtiment tout neuf a été inauguré ce samedi. Situé en face de l'hôpital Estaing, il compte 137 lits et des espaces communs répartis sur six niveaux.

Voilà près de 20 ans qu'on attendait ce nouvel équipement sur la métropole clermontoise. Cette auberge de jeunesse, qui ouvrira ses portes ce mardi 15 mars, va permettre d'accueillir tous ceux, et pas seulement les jeunes, qui souhaitent découvrir notre région tout en partageant les valeurs véhiculées par le mouvement des auberges de jeunesse. C'est d'ailleurs la FUAJ, la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, qui va gérer la structure.

Moderne et accessible

La nouvelle auberge est située au 64 de la rue Auger, en face de l'hôpital Estaing, un quartier en pleine mutation. Le tramway est à proximité, la gare SNCF aussi.

La déco des lieux est sobre, mais chaleureuse, grâce à la présence de bois. Tout est clair et moderne. L'auberge compte 137 lits : des dortoirs, et des chambres avec salles de bain. Mais ici on ne fait pas que dormir souligne Elsa Tourrette, la directrice. Le site abrite un bar, un snack, un restaurant et des salles d'animations.

L'accueil au rez-de-chaussée de l'auberge de jeunesse © Radio France - Dominique Manent

On peut accueillir des associations, des touristes, des classes découvertes, des festivaliers, ou encore des familles qui organisent des événements. Il n'y a aucune limite d'âge, tout le monde est bienvenu !

Le prix de la nuitée, petit-déjeuner compris, va de 27,50 euros pour un lit en dortoir, à 45 euros pour une chambre.

Un dortoir de l'auberge de jeunesse - @clermontauvergnmétropole

Une auberge et des valeurs

"Ici, ce n'est pas un hôtel pas cher" souligne Anne Gandais, présidente de la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, qui gère 80 établissements en France. Elle rappelle que les notions de solidarité et de partage sont le fondement même de ces lieux, en France, et partout ailleurs.

Le président de Clermont-Métropole, Olivier Bianchi, confirme. L'établissement n'est pas en concurrence avec l'hôtellerie "classique". C'est une offre de plus, dans le cadre d'un tourisme social et solidaire. A l'heure où Clermont est candidate au titre de capitale européenne de la culture, un tel lieu de brassage et d'échanges était indispensable.

Coût de l'opération : 6 885 600 euros TTC, dont 5 848 000 euros de Clermont-Métropole, 600 000 euros de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 437 622 euros de l'Etat.