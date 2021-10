Une nouvelle bibliothèque ambulante à Nîmes

C'est un nouveau bus qui circule désormais dans les rues de Nîmes : le "médiabus". Il doit "jouer le rôle d’une bibliothèque de proximité. Pour tous les âges, cette bibliothèque ambulante qui circule dans les quartiers assure le prêt de livres, presse, CD, DVD, livres en grands caractères", indique la mairie. Chaque année, près de 30 000 prêts y sont réalisés. Plus de 600 personnes le fréquentent régulièrement. Le nouveau médiabus se veut "plus moderne, plus chaleureux et plus fonctionnel", avec notamment de nouveaux services numériques.



17 sites sont désormais desservis chaque semaine ou par quinzaine, selon un calendrier annuel : Chemin Bas d’Avignon, 7 Collines, Quartier d’Espagne, Mas des Gardies, Mas de Ville, Capouchiné, Clos d’Orville, Les Oliviers, Hoche Sernam (en projet), Nemausus, Saint-Césaire, Cité des Espagnols, Mas de Possac, Vacquerolles, Mas Roman, Les Romarins et Villeverte.



Tournées du médiabus 2021-22

Lundi :

15h30 -18h Chemin Bas d’Avignon Proximité - Centre A. Malraux

Mardi :

9h30-12h 7 collines rue du Forez

15h-16h en alternance Quartier d'Espagne, Square Bernard Lespès / Villeverte Jardin, Chemin de la Préfecture

16h30-19h Mas des Gardies Chemin Combe des Oiseaux, face au 666

Mercredi :

9h15-10h45 Mas de Ville Rue des Piboules / Amarylis

11h-12h Capouchiné Rond-point du Colisée

15h-16h15 Clos d'Orville rue Robert Schuman

16h45-19h Les Oliviers proximité collège

Jeudi :

14h-16h30 Serre Cavalier rue Ambroise Croizat

17h30-19h Némausus 66 Av. Gal. Leclec

Vendredi :

11h-12h Saint Césaire Square Docteur A. Gaujoux

14h15-15h15 en alternance Cité des Espagnols chemin du Mas de Boudan / Mas Possac rue Vovo derrière Toyota

15h45-17h15 en alternance Vacquerolles rue Don Sauveur Paganelli / Mas Roman place Gallieni

17h45-19h Mas de Lauze Lot. Les Romarins, rue de l'Obier