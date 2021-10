Une nouvelle direction au Centre national d'art contemporain (CNAC) de Grenoble

Au CNAC, Centre national d'art contemporain de Grenoble, rien ne va plus vraiment depuis le départ contraint et forcé de son directeur "historique" Yves Aupetitallot en octobre 2015. Accusé de harcèlement moral il est contraint de quitter la halle "Eiffel" du quartier Bouchayer-Viallet, reconvertie en centre d'art depuis 1986. Béatrice Josse, qui lui a succédé, a quitté la direction début mars 2021 après 15 mois d'arrêts maladie et un conflit ouvert avec la municipalité quant aux investissements nécessaires pour maintenir le lieu à niveau et pour la rénovation du bâtiment. En avril la halle a été occupée, avant que n'y soit brièvement présente une résidence d'artistes en autogestion.

Permettre au magasin de retrouver les moyens de son rayonnement

Ce jeudi, dans un communiqué commun, le Ministère de la culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Isère et la ville de Grenoble annonce que "à l’issue de l’audition des candidats au poste de direction du Magasin - Centre d’art contemporain de Grenoble, les membres du jury réunis le 12 octobre ont proposé, à l’unanimité et en accord avec la présidente de l’association, de nommer Céline KOPP à la tête de cet établissement emblématique et d’intérêt national". Dans une "volonté commune", disent les partenaires, "de permettre au Magasin de retrouver les moyens de son rayonnement".

Céline Kopp était depuis 2012, directrice générale de Triangle-Astérides, centre d’art contemporain "et programme international de résidences", installé sur la friche "La Belle de Mai" à Marseille. A son propos le communiqué précise que "engagée dans la création de rencontres entre les communautés artistiques locales et internationales, attentive à la mutualisation des ressources, à la concertation et à la diversité des esthétiques, elle pense l’institution comme un service public ancré dans son territoire, centré sur l’artiste, réactif et à l’écoute, un lieu d’exercice privilégié de la transmission, de l’inclusion et du décloisonnement". Céline Kopp souhaiterait en outre "engager un travail collaboratif au service des artistes et des publics, particulièrement attentif à la problématique des droits culturels et intégrant dans sa dynamique partenariale les acteurs de la société civile". Elle prendra ses fonctions en janvier prochain.