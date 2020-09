Une nouvelle directrice musicale et chef permanent pour l'Orchestre Régional Avignon-Provence

Debora Waldman a dirigé un orchestre pour la première fois à l’âge de 17 ans. Depuis elle a dirigé de nombreux orchestres en France et à l’étranger. Elle a été choisie pour ce poste de directrice musicale et chef permanent parmi 170 candidats. Son projet a fait la différence. Un projet basé sur le dialogue mais aussi sur l’idée de ‘’ public actif ‘’. « Un public actif avec une écoute active. Dans chaque programme de l’orchestre il y aura une promenade musicale. Ce n’est pas moi qui ferai cela, il y aura un musicologue, expert dans chaque programme. Et moi ce que je souhaite c’est après chaque concert rencontrer le public et dire : ‘’Alors comment vous avez trouvé ceci ou cela ‘’ et justement avoir ce retour. Un peu comme ‘’ on refait le match ‘’ mais en musique classique. »

Debora Waldman dirigera l’Orchestre Régional Avignon-Provence dès le 25 Septembre pour un programme intitulé ‘’ Haydn et compagnie ‘’ sur trois dates à Saze, Vedène et Sauveterre. Dès la rentrée voilà un bel exemple pour l’orchestre dans la volonté de sa direction d’aller hors les murs à la rencontre du public. Tous les détails de la saison 2020-2021 sur le site www.orchestre-avignon.com.

Quant à la féminisation de la profession de chef d’orchestre, il est bon de rappeler que dans le monde sur 744 orchestres, 32 seulement ont à leur tête une directrice musicale, dont désormais celui d'Avignon.