Une nouvelle épreuve sportive autour d'Antibes ce week-end.

C'est la 1ère édition du tour cycliste de la CASA, la communauté d'agglomération d'Antibes-Sophia-Antipolis. Une nouvelle épreuve ouverte aux cyclistes affiliés à la FFGT, la FFC et autres fédérations étrangères. Particularité, elle se déroule du vendredi au lundi. Et ce vendredi, va occasionner la fermeture aux voitures du bord de mer entre le Fort Carré et La Siesta. La course se pratique par équipe de 5 et commence donc par un prologue ce vendredi d'1,9 km au départ de Villeneuve-Loubet.

Des circuits à faire plusieurs fois

Ensuite, il y aura 4 autres étapes dont deux le samedi, prés d'Opio. A chaque fois, les concurrents sont sur des circuits très courts qu'ils font de très nombreuses fois. Une forme de course un peu particulière mais qui a le mérite de moins bloquer la circulation des routes de la CASA, quitte à faire tourner la tête aux cyclistes. Il s'agit de la 1ère édition de cette épreuve. Quelques renseignements sont à voir ici .