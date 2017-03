Une nouvelle étape franchie dans la restauration de la cathédrale de Vienne

Commencés en 2015, les travaux sur la tour Nord ont pris fin, un événement célébré avec une inauguration mardi 7 mars. En attendant le début d’une nouvelle phase de restauration de la cathédrale Saint-Maurice.

Une cathédrale est un chantier toujours recommencé. Celle de Vienne, dont la construction commencée en 1130 s'était achevée cinq siècles plus tard, mobilise encore les entreprises du bâtiment. Les travaux sur la tour Nord sont terminés après deux années d’efforts. La toiture est refaite à neuf. Quant à la maçonnerie, il a fallu sur cette tour remplacer environ une pierre sur dix, soit près de 200 tonnes de grès.

La société Comte basée à Champdieu dans la Loire, est l'une des entreprises qui y a travaillé. Jacques Pellegrin, directeur de travaux, souligne que dans ce genre de restauration il faut utiliser le plus possible les mêmes matériaux que ceux d'origine. Mais pour trouver le même type de grès, présentant les mêmes caractéristiques et la même teinte, il a fallu aller en Alsace car il n’y a plus de carrière de mollasse en Isère.

La mollasse, un grès très sensible à l'érosion

La mollasse, bien-nommée, c’est un grès composé de grains de sable agglomérés. Protégées autrefois par un enduit, les pierres, très sensibles à l’érosion et à la pollution, se sont beaucoup dégradées. « On perd de la matière », confirme Philippe Allart , maître d’œuvre, du cabinet d’architecture Alep Architectes. « En gros il y a une cinquantaine de tonnes de pierre qui est partie. Tout cela est parti en sable ».

C'est un chantier qui a coûté 900.000 euros, mais le résultat en vaut la peine, et en tout cas saute aux yeux. Des deux tours qui encadrent le portail de la cathédrale viennoise, celle de gauche, qui vient d'être restaurée est comme neuve. Celle de droite en revanche est noircie et des barrières protègent les passants des petits morceaux qui s'en détachent. Pour Jean-Yves Curtaud, conseiller municipal délégué au Patrimoine et au Tourisme, il y a urgence à poursuivre les travaux. Il faut prévoir quatre à cinq ans de chantiers pour faire le tour complet de l’édifice, pour une dépense d’au moins trois millions d’euros.

La ville de Vienne riche de 43 bâtiments historiques, est la seule dans la région à bénéficier d'un plan patrimoine, initié en 2005, avec des fonds de l'Etat, de la Région, du département et de la ville.