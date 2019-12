Une nouvelle exposition au Musée de la Romanité

Nîmes, France

A Nîmes le Musée de la Romanité propose, à partir de ce vendredi 20 décembre 2019 et jusqu'au 8 mars 2020, une exploration virtuelle de l’empire romain. Cette exposition est le fruit des nouvelles technologies de numérisation. Au cours de la visite, nous sommes invités à "voyager dans l’Histoire, au fil de projections spectaculaires des sites archéologiques de Palmyre, Aphrodisias, Leptis Magna ou Pompéi… Alliant monuments méconnus et symboles du patrimoine mondial, l’exposition invite à découvrir les modèles urbains et architecturaux des cités romaines, si différents et à la fois si semblables".



Le travail de relevés numériques 3D de tous ces sites patrimoniaux a été réalisé par la société Iconem qui a déjà conçu des expositions immersives numériques : en 2016 « Sites éternels » au Grand Palais et en 2018 « Cités millénaires » à l’Institut du Monde Arabe. "Entièrement numérique, ce voyage didactique et émotionnel sera le prolongement logique d’une visite de la ville de Nîmes et de ses monuments antiques, remis dans leur contexte, à l’échelle d’un empire, dans une expérience sensorielle à la frontière du virtuel et du réel", promet le communiqué.



LeMusée de la Romanité est ouvert depuis juin 2018. Il a déjà accueilli plus de 370 000 visiteurs.