Une nouvelle exposition pour attirer les enfants au chateau d'Ancy-le-Franc dans l'Yonne

Ancy-le-Franc, France

Pour la seconde année consécutive, le château d'Ancy-le-Franc mise sur la figurine en plastique pour attirer les enfants. Et cette année, la surface accordée aux playmobil a même triplé. Il a fallu cinq jours et trois personnes pour installer cette exposition. Dans dix salles du château, les grandes périodes de l'histoire sont présentés de manière ludique. Une idée originale pour occuper les enfants en cette période de vacances de la Toussaint.

Dix tableaux représentent les grandes périodes de l'histoire en playmobil , de la préhistoire jusqu'à nos jours

Dans chaque pièce, les enfants découvrent, grâce à leur jouet préféré des scènes emblématiques d'une époque. Lia et Mathieu venus avec leurs parents et grands-parents sont ravis. Lia aime particulièrement la table où se trouvent les gaulois et les romains. " Ça permet de comprendre ce qui s'est passé, comment ils vivaient" explique la fillette. Mathieu, lui, a particulièrement apprécié la scène des dinosaures car dit-il" il y a beaucoup d'animaux et s'est très bien fait" Le garçon a aussi apprécié le jeu associé à la visite : Trouver dans chaque scène , un petit fantôme blanc qui n'a rien à faire là.

De salle en salle, les enfants découvrent tout au long de la visite ce qui caractérise ce château exceptionnel de la Renaissance : Le rôle et le décor de chaque pièce, la manière dont elle était meublée. C'est ce qui a plu à Alain, venu avec ses deux petits enfants. " je ne connaissais pas ce château et souvent venir avec des enfants est compliqué, ils visitent au pas de course alors que là, avec cette exposition, ils restent plus longtemps dans les salles et peuvent aussi s’intéresser à l'histoire du lieu. C'est une très bonne idée approuve le grand-père.

Et sans s'en rendre compte, les enfants apprennent des choses apprécie Françoise venue spécialement de Sens avec ses enfants. " Voir cette exposition peut les aider plus tard pour comprendre l'histoire, ils voient ici comment les gens vivaient à chacune des époques et cela peut les aider dans leur scolarité"

Les enfants, cible privilégiée pour les intéresser au patrimoine

Depuis 10 ans , des animations à destination des enfants se multiplient à Ancy-le-Franc. Prêts de costumes gratuits pour les enfants pendant les visites, family game, application sur tablette ou smartphone sont également proposés. Et la formule fonctionne selon Christina Hugo, responsable de la communication du château. "C'est vraiment intéressant de voir l'histoire conté grâce à ces playmobil dont certains ne sont plus commercialisés. Cela permet de faire connaitre ce chateau, très beau aux enfants . Et lorsque ceux -ci viennent nous voir en nous disant qu'ils ont beaucoup aimé l'exposition mais on préféré le chateau, avec ses peintures et son grand jardin, nous avons tout gagné conclu, dans un sourire Christina Hugo.

Et toujours dans l'idée d'attirer un public familial, toujours plus nombreux, pour la première fois cette année, le château d'Ancy le Franc propose une visite nocturne avec pleins de surprises le soir Halloween.

Le château d'Ancy-le-Franc a attirer l'an dernier 45 000 visiteurs

La préhistoire présentée en figurines Playmobil © Radio France - Isabelle Rose