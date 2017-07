Une nouvelle franchise à Vienne, pour initier petits et grands aux loisirs artistiques

"La petite académie", une nouvelle enseigne franchisée, vient d'ouvrir ses portes à Vienne, 5 rue Clémentine. On y propose des activités artistiques, cours et stages de dessin, peinture, sculpture, théâtre. Des loisirs pour petits et grands.

"La petite académie" compte déjà quatre enseignes à Lyon. Elle est présente aussi par exemple à Montpellier, Paris, Nancy, Nantes, Toulouse. En tout une quinzaine de sites. Vienne est la plus petite ville du réseau. De quoi donner des idées aux parents qui se demandent comment leurs enfants vont pouvoir s'occuper pendant les grandes vacances. C’est donc rue Clémentine, à la place d’un magasin de cuisines, que "La petite académie" s’est installée.

"On va peut-être se faire des amis "

C'est un lieu lumineux, où dominent le blanc et le rouge avec quelques touches de noir. De quoi mettre en valeur les toiles représentant des scènes enfantines peintes par Nathalie Virot, l'artiste qui a imaginé le concept il y a une vingtaine d’années. Cécile, 9 ans, est venue en famille pour s'informer. Elle est plutôt tentée par les activités avec l’argile. Sa grande sœur, Lisa, 14 ans, a dégagé plusieurs points d’intérêt : « on va pouvoir perfectionner notre peinture, apprendre le dessin, la sculpture. Ça peut vraiment être sympa, et éviter qu’on s’ennuie. Il y a des boum-parties, des sorties annuelles, c’est une bonne idée, il n’y avait pas ça avant sur Vienne, et on va peut-être se faire des amis ».

Peinture, sculpture et théâtre sont les activités de base du concept de "La petite académie". Un lieu qui se veut plein de gaieté. D'ailleurs, Amandine Ravoux, gérante de la franchise à Vienne, prépare un événement festif, un anniversaire avec 12 enfants. Avant de souffler les bougies et d’entamer le gâteau, les enfants feront une activité artistique, peinture ou sculpture. "La petite académie" n'est pas réservée qu'aux enfants. Des cours y sont aussi donnés aux adultes. Titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art, Amandine Ravoux est revenue à sa passion après une incursion de 11 ans dans une banque. Et à Vienne dans une ville au patrimoine aussi riche, elle envisage des sorties sur le terrain, pour aller croquer ces merveilles. D'autant plus que le temple d'Auguste et de Livie est juste au bout de la rue.

Une bonne nouvelle pour le centre-ville

Au coin de la rue, il y a le magasin de jouets d'Anthony Normand, venu rendre une visite de courtoisie à ce nouveau temple des enfants. Pour lui, cette ouverture est une bonne nouvelle pour le centre-ville de Vienne : « le loisir créatif peut amener d’autres personnes, et ça fait un pôle attractif dans la rue. C’est très important aussi de dynamiser le centre-ville de Vienne et d’amener de nouvelles choses, de ne pas voir que des commerces fermés quand on se promène dans la ville ». "La petite académie" dispose également d’une boutique où sont vendues des œuvres de la fondatrice Nathalie Virot, déclinées sur divers supports. Elle comporte aussi un volet événementiel, pour organiser des arbres de Noël, ou réaliser une œuvre collective dans une entreprise.

Une idée des tarifs pour les stages de cet été pour les enfants de 4 à 14 ans. 29 euros la demi-journée, 49 euros la journée ou 220 euros la semaine. (Voir le site)