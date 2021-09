Une nouvelle fresque murale en cours de création face à l'école de musique de Cherbourg

Des lettres et des chiffres sont tagués sur le mur pour créer des repères et que le visage de la fresque garde ses proportions.

Non il ne s'agit pas d'un tag sauvage face à l'école de musique de Cherbourg. Les lettres et chiffres qui en apparence ne veulent pas dire grand chose ont bien une fonction. Il s'agit d'un projet lancé par la ville et réalisé par l'association "3 Angles".

Créer des repères pour qu'Emile Zola garde ses proportions

Jean-Philippe Brunel est membre de l'association "3 Angles", c'est lui qui réalise cette étape de préparation avant que le visage d'Emile Zola n'apparaissent sur la façade de l'immeuble dans les jours à venir. Perché dans sa nacelle, il écrit tout ce qui lui passe par la tête sur le mur mais cela a bien un but. "Je suis en train de faire une sorte de trame avec des chiffres et des mots," explique Jean-Philippe Brunel, "la tête d'Emile Zola va faire 6 mètres de haut donc si elle est déformée c'est embêtant..." Les graffitis permettent ensuite de ne pas avoir une surface monochrome mais d'avoir des repères pour savoir où placer le nez, les yeux, la bouche et qu'Emile Zola garde ses proportions. C'est Pierre Brunel, un street artist local qui réalisera ensuite le portrait. "Je suis un peu son tâcheron," ironise Jean-Philippe qui n'est autre que le père de l'artiste.

Toute la façade a été recouverte de grafitis qui fonctionnent comme des repères pour dessiner le portrait d'Emile Zola ensuite. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une volonté de la mairie de développer l'art urbain

La mairie de Cherbourg a dévoilé cette semaine son calendrier culturel pour l'année à venir et parmi les projets, celui de renforcer l'offre d'art urbain. Une personne vient même d'être embauchée spécialement pour mener cette politique. "L'idée est de développer des murs à plusieurs échelles," explique Catherine Gentile, adjointe à la culture de la ville de Cherbourg, "des murs seront réservés à des artistes du territoire et il y aura des appels à projets où on aura une politique peut-être plus ambitieuse avec des artistes nationaux." D'autres fresques murales pourraient donc voir le jour dans l'année à Cherbourg.