Une nouvelle guinguette à Combleux, dans une ancienne maison éclusière du canal d'Orléans

Encore une nouvelle guinguette dans la métropole d'Orléans ! Elles sont de plus en plus nombreuses, répondant à une attente des habitants, à la recherche de lieux calmes et insolites en bord de Loire ou en bord de canal d'Orléans. Celle-ci a ouvert durant l'été à Combleux, elle s'appelle La Guinguette de la maison éclusière.

Florence Brassens, la gérante de la guinguette de Combleux © Radio France - Anne Oger

Car c'est dans une ancienne maison d'éclusier, propriété du conseil départemental du Loiret, juste au bord du canal, que Florence Brassens s'est installée. Pour proposer une nouvelle activité sur la commune : des balades en bateau électrique. "Tout est parti des bateaux" explique la jeune femme. "Nous étions à Orléans, sur le canal, mais le problème c'est qu'à partir du mois de juillet il n'y a plus d'eau. Ici c'est génial, les parcours sont plus variés, on peut aller plus loin, il y a plus de choses à découvrir".

Une ancien maison d'éclusier au bord du canal d'Orléans

Une fois le site trouvé pour les bateaux, Florence Brassens s'est mise en quête d'un point pour recharger les batteries, et raconte que ce sont les mariniers d'Escapades Ligériennes, à Combleux, qui lui ont parlé de cette maison éclusière. "Quand on a vu le site, et surtout le jardin, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne rien en faire, et on a décidé de créer cette guinguette. Tout le monde nous a suivi, le département nous loue la maison, et la mairie de Combleux nous soutient beaucoup également".

Dans sa baraque, rachetée au restaurant Le Girouet sur les quais de Loire à Orléans, au moment de sa fermeture Florence propose des bières locales, un peu de restauration, et compte bien, au fil du temps, proposer de plus en plus d'animations, faire aussi de la location de vélos. "Il y a une vraie demande pour ce genre de service. Déjà nous avons ici quelques outils pour aider à réparer les vélos qui auraient un problème, les cyclotouristes sont nombreux à passer ici au bord du canal".

Quant aux bateaux électriques, ils séduisent touristes et riverains de Combleux, comme cette famille qui réside dans cet agréable village du canal d'Orléans, très prisé des habitants de la métropole pour les balades du week-end. "Nous avons découvert le canal autrement, c'est vraiment agréable" se réjouit Françoise. "Et ça n'est pas compliqué à conduire" ajoute Jérémy.

La guinguette de la maison éclusière à Combleux est ouverte du mercredi au dimanche, de 12h à 22h.