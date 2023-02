Une nouvelle image spatiale rare met en lumière le château de Losse en Dordogne

Le jeune astrophotographe amateur Julien Looten a récidivé : il a capturé un nouveau phénomène astronomique assez rare, encore une fois au-dessus du château de Losse (Dordogne). La première fois, l'image de l'airglow, sorte de feu d'artifice à travers les atmosphères, a fait le tour du monde. Et le site du Périgord noir avec.

Ce cliché "a été publié sur Instagram et le compte du château a été identifié", se souvient Martin de Roquefeuille, le gestionnaire du lieu. "Celle-ci a retenu mon attention parce qu'évidemment on n'en voit pas tous les jours. J'ai cru à un montage", poursuit-il.

Renommée grandissante du château

Depuis cette photo capturée en janvier 2023, Martin de Roquefeuille en entend beaucoup parler, et de son château aussi : "J'ai constaté un pic de la consultation du site Internet, qui est censé être assez calme à cette période de fermeture. Ça ne m'étonnerait pas que certains visiteurs nous fassent la réflexion."

Le 14 février, Julien Looten a cette fois-ci photographié une lumière zodiacale, une lueur triangulaire qui émane de l'horizon, en prime reliée à une magnifique Voie lactée. Le gestionnaire du château de Losse n'est presque pas étonné de ce doublé gagnant du passionné d'astronomie : "Nous avons la chance d'être dans une vallée très protégée de la pollution lumineuse qui permet d'observer les étoiles de manière assez extraordinaire."

"Une petite notoriété"

"C'est une petite notoriété que nous accueillons avec plaisir, se réjouit Martin de Roquefeuille. Cela nous permet d'accueillir des visiteurs et de financer le patrimoine. Pour cela, nous sommes donc ravis." Le patron du château et le jeune photographe réfléchissent à peut-être monter un projet ensemble prochainement.

En attendant, le gestionnaire du site du Périgord noir voit un drôle de "clin d'œil" dans cette frénésie autour de ces photographies du ciel et de l'espace. "Les armes de la famille de Losse et gravées dans un plein d'endroits [du château], sur des vitraux, etc. sont neuf étoiles d'or. Le symbole de Losse, ce sont des étoiles, raconte Martin de Roquefeuille. Je trouve évidemment très amusant que la renommée de Losse passe par la voûte étoilée."