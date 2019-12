Une nouvelle maison d’édition voit le jour à Avignon autour du patrimoine, de l’archéologie et des arts

Avignon, France

Editrice aujourd’hui, archéologue hier, pour Marion Charlet , cette aventure semble naturelle quand elle fouille dans sa mémoire : « J’ai toujours été bercée par des livres. J’avais chez ma grand-mère une grande bibliothèque dans laquelle je puisais et des parents qui aimaient le livre, et puis en tant qu’objet, les feuilles, l’odeur, etc.. ». La nouvelle éditrice est formelle : l’édition et le livre papier ne se portent pas si mal à l’époque du support numérique. Mais de plus sa vocation étant le beau livre spécialisé dans le patrimoine, l’art ou précisément l’archéologie, elle n’hésite pas à employer le mot « niche » pour évoquer un lectorat de curieux et passionnés.

Aux Editions Marion Charlet la première sortie est un livre de photographies en noir et blanc sur Avignon avec des poèmes de Louis de la Monneraye et les photos d'Alexandre Bretinière, tous deux avignonnais. Il s’intitule "Douces Cadences" et il est en vente à la librairie La Mémoire du Monde ou bien au magasin d’Alexandre Bretiniere, photographe mais aussi chausseur , rue des Marchands à Avignon toujours.