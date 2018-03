Maubeuge, France

Abbi et Basta sont 2 grands mères de 41 et 42 ans, elles font partie des plus vieilles hippopotames d'Europe, elles avaient donc bien droit à une belle maison, avec des box 4 fois plus grands, une verrière qui leur donnera de la lumière naturelle, et même des douches, et ce n'est pas du luxe assure Jimmy Ebel, le directeur du zoo.

Les "hippos" sont des animaux semi aquatiques, 90% du temps, elles sortent dans leur bassin, mais quand elles ne peuvent vraiment pas sortir ces brumisateurs permettront de leur assurer le meilleur bien être

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Autre nouveauté un couloir d'entrainement médical pour assurer une meilleure sécurité aux soigneurs car malgré leur apparente bonhommie les hippopotames restent des animaux dangereux avec des canines de 60 cm. Les soigneurs pourront ainsi dans un espace confiné qui empêche les animaux de se retourner de faire des contrôles de dents, de pieds, des prises de sang.

Des soins qui seront désormais visibles par les visiteurs pour lesquels une grande baie vitrée sera installée. Un moyen d'observer aussi les repas, les siestes d'Abbi et Basta.

Les hippopotames vont découvrir leur nouveau bassin aujourd'hui - zoo de Maubeuge

Les hippopotames qui ont aussi droit à une toute nouvelle piscine, tout aussi grande que l'ancienne 250m3, mais beaucoup plus sécurisée. Le premier plongeon est prévu dés demain pour la réouverture.

Le zoo est ouvert de 10h à 18h, une chasse aux oeufs est prévue dimanche et lundi pour Pâques, 400 enfants vont y participer.

L'année dernière le zoo avait battu un record historique de fréquentation avec 186 500 entrées.