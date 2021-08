Une nouvelle offre touristique en tuk-tuk électrique au Havre

Il est désormais possible de faire une visite guidée du Havre en tuk-tuk électriques pour 14,50€ par personne

Depuis un peu plus d'un mois, des balades de la ville en tuk-tuk électriques sont proposés au Havre. Le départ se fait en face de l'office de tourisme, au niveau de la capitainerie du port de plaisance. La compagnie 100% Havraise T'tuk tuk? a donc lancé son offre au Havre avec sept véhicules.

Un lancement réussi

Devant le tuk-tuk qui sert de bureau, Agathe enchaîne les réservations. En ce jour ensoleillé les passants se montrent curieux et les petits véhicules se remplissent. Là avec un groupe familial de douze personnes venus de Sète. Ils ont réservé trois tuk-tuk.

Pour voir Le Havre d'une façon différente, c'est ludique et ça change!"

A l'intérieur du véhicule, des enceintes pour entendre les commentaires. Les conducteurs-accompagnateurs ont tous été formés par une guide-conférencière de l'office de tourisme. Elle a aussi créée deux des trois parcours de balades proposés. Martin, étudiant, a donc été embauché pour la saison, alors conduire et commenter les monuments, pas trop dur ?

C'est assez simple parce qu'on ne vas pas trop vite, à 30 Km/h"

Un job étudiant qui permet à ce Havrais de partager sur sa ville qu'il adore. Pour une balade d'une heure comptez 14€50 par personne.

La société Havraise T'tuk-tuk? a déployé 7 véhicules électriques au Havre et 2 à Fécamp © Radio France - Amélie Bonté

Un développement en bonne voie

Notre offre est différente de ce qui se faisait sur Le Havre"

Le fondateur Alban Collet, Havrais d'adoption et sa directrice générale Charlotte Lechalier, Havraise ont tout les deux une fibre éco-responsable qu'ils mettent en avant avec cette flotte de tuk-tuk électriques. Une offre qui semble séduire, l'aventure des tuk-tuk électriques continuent également à Fécamp avec trois véhicules déployés il y a un peu plus d'une semaine. Les fondateurs de T'TuK-Tuk? envisage de proposer leurs services et leurs balades touristiques sur la côte Fleurie l'année prochaine.