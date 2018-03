Charleville-Mézières, France

A Charleville-Mézières, la piscine de la Ronde Couture, construite en 1976, arrive en fin de vie. Elle ne fermera pas ses portes. Plus précisément, la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole va la reconstruire entièrement. Le projet, dont le coût s’élèvera à près de cinq millions d'euros, sera soumis au vote le 27 mars. Le bassin de 25 mètres passerait de quatre à six lignes et serait plus profond : 1,80 m, au lieu de 60 centimètres par endroit actuellement.

Un équipement considéré comme indispensable

La piscine de la Ronde-Couture a beau être faiblement fréquentée actuellement, la communauté d'agglomération ne pouvait pas se passer d'une deuxième piscine à Charleville-Mézières. « La fréquentation scolaire est importante » explique Boris Ravignon, maire de Charleville et Président de l’agglomération. « On ne peut pas aujourd’hui se passer de deux piscines ».

La nouvelle piscine ne sera pas construite à l'emplacement actuel – Boris Ravignon

Ce sera bien sur un autre espace que sera construite la nouvelle piscine. Une reconstruction de l’équipement actuel sur le même entraînerait une longue fermeture. « Nous allons trouver dans le même quartier un espace suffisant » explique Boris Ravignon.

La future piscine ne devrait pas avoirde bassin de 50 mètres, ce qui est une attente du club Charleville-Mézières Natation, le 3ième plus grand de la région Grand-Est. Cette année, ce sont les études qui doivent débuter. Le chantier ne commencerait pas avant 2019 et durerait plusieurs années.