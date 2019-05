Une nouvelle plongée dans les coulisses des entreprises et artisans de l'Indre

Châteauroux, France

Du 14 juin au 20 septembre, 62 entreprises ou artisans de l'Indre vont accueillir les visiteurs qui le souhaitent. C'est la 12e édition de "Secrets de fabrique", dont les réservations commencent ce jeudi. L'usine Zodiac à Issoudun, le barrage EDF à Eguzon, l'atelier de rénovation de vitraux à La Châtre, la caserne de pompiers à Châteauroux, ou encore les locaux de votre radio préféré France Bleu Berry : le choix est large.

"On plonge les gens au cœur de l'entreprise pour qu'ils découvrent le savoir-faire local et en parlent autour d'eux", se félicite Marc Fleuret, président de l'Agence de développement touristique de l'Indre. Il espère dépasser la barre des 2 000 organisateurs pour la première fois. Un objectif possible, car la saison touristique a bien débuté depuis le mois d'avril.

Mettre en valeur le savoir-faire local

Les chefs d'entreprises sont de plus en plus demandeurs pour participer à l'opération. "Il y a des fabrications et des savoir-faire méconnus. Et puis, _cela peut susciter des vocations_. La principale des difficultés en ce moment, c'est le recrutement. Ça peut permettre, pourquoi pas, de trouver un bon profil", souligne Jérôme Gernais, président de la CCI de l'Indre. "Avant, il fallait qu'on aille chercher les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne entre eux et ils viennent vers nous", confirme Marc Fleuret.

Florence Jousse va ouvrir son atelier castelroussin où elle confectionne des chapeaux. "Cela permet d'avoir de la visibilité. Nous sommes des passionnés mais on ne sait pas se vendre. Alors c'est l'occasion de montrer ce qu'on sait faire", explique-t-elle.