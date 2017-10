Une nouvelle salle de spectacle en construction à Olivet

Un grand chantier débute aujourd'hui à Olivet : la rénovation du Centre Culturel d'Yvremont qui date des années 80. La ville prévu 6 millions d'euros de travaux pour refaire tout le complexe et en bonus, une nouvelle salle de spectacle de 300 places va voir le jour.

Dans son projet initial, la ville d'Olivet n'avait pas prévu de s'offrir une salle de spectacle. Mais, après le concours de maîtrise d'oeuvre lancé en 2015 pour la rénovation du Centre Culturel d'Yvremont, un architecte a proposé, pour le même montant, de rajouter une salle de spectacle de 300 places. " Il n'était pas question pour nous de lancer un projet pharaonique" explique le maire d'Olivet Matthieu Schlésinger. "Mais, on s'est renseigné et il nous a semblé pertinent d'équiper Olivet d'une salle de cette jauge. Elle répond à un besoin sur la commune et plus largement pour le sud de la Loire".

Le maire d'Olivet, Matthieu Schlesinger © Radio France - Stéphane Barbereau

Il manquait un équipement culturel de qualité au sud de la Loire - Matthieu Schlesinger

En parallèle des travaux de rénovation sur le Conservatoire et sur les salles du Centre Culturel, c'est donc un nouveau bâtiment qui va sortir de terre pour cette salle de 300 places. Les gradins seront modulables et dans la configuration concert, la salle pourra contenir jusqu'à 850 personnes debout. " C'est une jauge intermédiaire qui n'existe pas sur la Métropole d'Orléans" précise Cécile Adelle, l'adjointe chargée de la culture à Olivet. Pour elle, il n'y aura pas concurrence avec les autres salles de la Métropole comme La Passerelle à Fleury les Aubrais ou l'Espace Georges Sand à Chécy.

Proposer une programmation ciblée

Pour se différencier justement des autres salles, la Ville d'Olivet envisage d'avoir une programmation très familiale et axée aussi sur la langue française. C'est déjà un élément qu'elle défend sur d'autres évènements comme le Festival "Les Moulins à Parole" , chaque été sur la commune. La ville d'Olivet veut aussi travailler à l'échelle de la Métropole. " On pourrait par exemple accueillir des déclinaisons de grandes manifestations orléanaises" propose l'adjointe à la culture. Mais, la ville va avoir du temps pour peaufiner tout ça. La future salle de spectacle d'Olivet ne sera pas livrée avant septembre 2019. Ce sera en même temps que le reste du Centre Culturel entièrement refait. La mairie souhaite d'ailleurs donner un nouveau nom au futur complexe. Un appel à propositions sera lancé début novembre. Les olivetains seront invités à proposer des idées sur le site internet de la ville.