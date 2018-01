Sète, France

Il faut inscrire l'art dans l'espace public, c'est la volonté de la mairie de Sète qui vient d'installer une statue de bronze sur le quai Philippe Régy, face au palais consulaire. Une oeuvre réalisée par Christina Manolagas-Rabaste.

Baptisée « Rencontre singulière », cette sculpture monumentale a été façonnée lors d’une résidence d’artiste en Thaïlande. Elle représente une tête d’homme surmontée d’un poisson. Un symbole lié à l’activité principale de la cité : la pêche.

Intéressée par la démarche de la Ville, l'artiste plasticienne a souhaité prêter cette œuvre à la commune. D’origine américaine, elle est installée à Sète depuis 18 ans et travaille le bois flotté et la terre cuite, mais aussi la peinture à l’huile et l’acrylique dans son atelier de la rue Fondère.

Christina Manolagas-Rabaste participe en outre, à l'atelier d'art-thérapie "Nature et Sens" animé par Luc Sidobre au sein de l'IES la Corniche, un institut d'éducation spécialisé pour enfants et adolescents. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs présents à l'inauguration à l'initiative de leur éducateur.