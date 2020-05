Une nouvelle série tournée à Sète

Après "Candice Renoir" ou "Demain nous appartient" voici "ASKIP", abréviation phonétique de "à ce qu’il paraît", la nouvelle série tournée à Sète (Hérault). Créée et réalisée par Benoît Masocco, la série s’appuie sur des codes du documentaire et des réseaux sociaux pour rendre compte, à travers différents points de vue, des péripéties et des questionnements d'une bande de pré-ados en ébullition. Six filles et six garçons racontent ainsi ce que c’est d’être un collégien en 2020.

Nous voulions proposer une fiction dans laquelle nos personnages affronteraient cette réalité compliquée… de la légèreté de l’amitié et des premières amours à la lourdeur du harcèlement, de la misogynie, de la phobie scolaire ou de la grosso-phobie, Benoît Masocco, créateur et réalisateur

40 épisodes de 13 minutes ont été tournés. Les premiers sont diffusés ce dimanche 3 mai sur France 4 à 11.30, à raison de 3 épisodes tous les dimanches.

Les épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme jeunesse de France TV.