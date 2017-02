Une nouvelle tête au zoo des Sables-d'Olonne

Le zoo des Sables-d'Olonne vient de rouvrir après la pause hivernale. On peut y découvrir un nouveau pensionnaire, un Atèle de Colombie, un singe très rare et très particulier.

Le zoo des Sables-d'Olonne compte un petit pensionnaire de plus ! Un bébé singe, né le 6 janvier. Une Atèle de Colombie, plus précisément, et c'est une bonne nouvelle parce que c'est une espèce menacée, on ne sait pas combien il en reste dans le monde explique Sandrine Silhol, la porte-parole de zoo : "déjà, faire des études dans les forêts colombiennes, c'est très compliqué à cause de la situation politique. Le problème, en plus, avec la forêt tropicale, c'est sa destruction. Elle est de plus en plus morcelée et les différents groupes d'Atèles ont du mal à communiquer les uns avec les autres. Leurs habitats sont très réduits".

C'est un singe avec une queue préhensile, il s'en sert comme d'une main

Et en plus d'être rares, les Atèles de Colombie sont des singes très particuliers poursuit Sandrine Silhol. "C'est un très grand singe, tout noir, qui a la particularité d'avoir une queue préhensile. C'est-à-dire qu'il s'en sert comme d'un bras ou d'une main. Le point de sa queue ressemble à un doigt et il y a même des empruntes digitales !".

L'Atèle et sa queue préhensile © Radio France -

Le zoo est donc ravi de pouvoir présenter Amacayacu. "Elle est en pleine forme. Elle est accrochée au ventre de sa mère. Elle ne commencera à la quitter qu'au bout d'un an. Ce sont des grands singes très évolués, donc, c'est comme pour les humains, ça prend beaucoup de temps avant qu'ils s'émancipent".

Une nouvelle espèce étonnante en avril

À partir du mois d'avril, le zoo des Sables-d'Olonne accueillera aussi une nouvelle espèce : le potamochère. "C'est une sorte de sanglier", décrit Sandrine Silhol. "Avec un pelage fauve avec beaucoup de noir et de blanc au niveau de la tête. Et au niveau des oreilles, au bout, il a comme des petits plumeaux blancs, ce qui en fait un animal très particulier, que l'on voit très rarement". C'est pour ça que le zoo l'a choisi. "On essaie de présenter des espèces étonnantes, dont on a du mal à imaginer l'existence et le potamochère en est un bon exemple".

Un potamochère, ici au zoo de Maubeuge © Maxppp -

Le zoo des Sables-d'Olonne est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30.