Une nouvelle vie pour l'Auberge des Dauphins au cœur de la forêt de Saoû

"C'est une nouvelle vie pour l'Auberge des Dauphins" sourit Guillaume Emonot, le responsable des publics et communication. L'an dernier, seule l'ancienne salle de restaurant historique avait rouvert. Autrement dit, une toute petite partie du bâtiment. Désormais, l'édifice entier est rouvert, rénové, doté d'une extension et de 800 m² d'exposition, transformé en Maison de site de la forêt de Saoû.

Un musée de la forêt de Saoû

"C'est une maison de site, une sorte de musée de la forêt qui a pour ambition de donner toutes les clés de lecture de la forêt de Saoû" explique Guillaume Emonot. Sa nouvelle vocation est de raconter son territoire et d'éduquer le grand public à l'environnement. À l'intérieur : une exposition permanente, des pièces archéologiques, des maquettes, de la vidéo… "il s'agit de comprendre les secrets de la forêt, et de comprendre comment est gérée une forêt."

La première exposition temporaire est une sélection de clichés de la forêt de Saoû de deux photographes, Guillaume Bonnel et Sophie Hatier © Radio France - Damien Triomphe

Un extension au style contemporain

Les travaux n'ont pas porté uniquement sur la restauration du bâti. "Il fallait créer de nouveaux espaces de circulation et techniques, pour accéder à l'étage" développe Guillaume Emonot. Une extension a ainsi été réalisée, à l'arrière, toute vitrée et structurée de bois et de métal. L'auberge historique est elle de style néo-classique - d'où son surnom de petit Trianon drômois, directement inspiré de l'architecture du château de Versailles. "L'extension s'adosse au bâtiment, mais est très discrète et ne l'écrase pas. C'est un prolongement qui s'intègre très bien, tout en restant complètement contemporaine" estime Guillaume Emonot.

Une extension a été réalisée à l'arrière du bâtiment historique pour abriter notamment un espace de circulation pour accéder aux étages - Claire Matras

Coût total du projet de restauration : 8,6 millions d'euros, dont 7 millions versés par le Département de la Drôme. L'Auberge des Dauphins date de 1930, puis est tombée pendant des décennies dans l'oubli, jusqu'au rachat de la forêt de Saoû en 2003 par le Département.