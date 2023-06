Une nouvelle vie pour la maison de Maria Casarès à Alloue en Charente

L'association "La maison de Maria Casarès", à Alloue près de Confolens en Charente, vient de recevoir une aide précieuse de la Fondation du Patrimoine, pour des travaux de rénovation du logis historique. La comédienne y a vécu pendant plus de 30 ans jusqu'à sa mort en 1996. Elle s'y est installée en 1961, un an après la mort d'Albert Camus, dont la correspondance amoureuse avec la tragédienne est célèbre. Depuis 1999, l'association est devenue un lieu d'accueil et de représentation pour les artistes de théâtre.

ⓘ Publicité

Johanna Silberstein, co-gérante de la Maison Maria-Casarès à Alloue © Radio France - Pierre MARSAT

Le domaine de la Vergne est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et a reçu le label "Maison des illustres". Un festival annuel se tient de fin juillet à la mi-Août. L'aide de la Fondation du Patrimoine va permettre de poursuivre les activités culturelles, tout en préservant la santé financière de l'association.

loading

Ce sont surtout des travaux pour rénover la toiture, la charpente, les tourelles de ce Logis du XVème siècle dans un ancien domaine agricole, autrefois fortifié. Les murs doivent aussi être assainis, pour éviter l'humidité. Le budget des travaux s'élève à un million d'euros, avec la participation de la Région, du Département, de la Drac. L'association, qui est maître d'oeuvre, doit apporter 20% de la somme totale, soit 150 000 euros. La Fondation du Patrimoine a retenu ce projet parmi les lauréats culturels de sont Fonds Impact. Le chantier doit s'achever en juin 2024.

loading