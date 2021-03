Une nouvelle vie pour les Elégantes sur le port de Marseille

Les Elégantes comme on les appelle ont été entièrement restaurées grâce au financement de la Région Sud et du Grand Port Maritime Marseille Fos. Hautes de 40 mètres , toutes fines , une nouvelle jeunesse pour ces symboles de l'activité portuaire de Marseille .Elles n’étaient plus utilisées depuis 20 ans mais grâce à une association "Sites et Monuments" qui a mené une grande campagne pour leur sauvetage., elles connaissent désormais une nouvelle vie.

3 des 5 grues restaurées © Radio France - Philippe Boccara

Ces géantes d'acier sont construites en 1961, elles trônent sur la digue du large , les Elégantes participent à l'essor du port , elle déchargent jour et nuit les marchandises arrivées du monde entier.Aujourd'hui rénovées entièrement et peintes en bleu et gris , elles pourront être bientôt admirer de très prés , la réouverture de la digue du large au public est dans les cartons du port et cela avance, pour l'instant aucune date n'est fixée.