Nathalie Guirard et Jean-Michel Alamo ont créé l’association Avignon la cité mariale pour participer à la sauvegarde du patrimoine local. Ils s’intéressent notamment aux statues de la Vierge et de Saints nichées dans les rues de la cité des Papes.

Avignon, France

L'association "Avignon la cité mariale" a été créée en début d'année par Nathalie Guirard et Jean-Michel Alamo. Objectif : participer à la sauvegarde du patrimoine local et plus particulièrement, à celle des statues de la Vierge et de Saints dissimulées au centre ville.

125 statues dans les rues d'Avignon

"Pour la plupart, on les retrouve sur les façades des murs", explique la présidente de l'association Nathalie Guirard.

S'ils ont pour projet de restaurer les statues dégradées ou encore d'en créer de nouvelles à installer dans les niches vides, les responsables d'Avignon la cité mariale ont commencé par recenser celles qui existent : "la ville compte actuellement 125 statues" selon Jean-Michel Alamo secrétaire de l'association.

Elle cherche désormais à mettre en place des partenariats pour mener à bien son entreprise. Les propriétaires de statues et de niches sont également invités à contacter Nathalie Guirard et Jean-Michel Alamo sur www.avignonlacitemariale.com