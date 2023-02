Une nuit à l’Opéra de Paris : l’invitation inédite de Airbnb en partenariat avec le Palais Garnier

Airbnb et le Palais Garnier proposent un programme unique à deux voyageurs, le temps d’une nuit. Après une visite privilégiée des lieux uniques de l’Opéra, ils s’endormiront dans la loge d’honneur transformée en chambre fastueuse pour l’occasion, indique la plateforme de réservation dans un communiqué ce lundi.

Cette nuit d'exception aura lieu le 16 juillet mais la réservation pour cette expérience hors du commun ouvrira le 1er mars à partir de 18h sur le site de Airbnb. Pour être sélectionné, il sera nécessaire d’être majeur et avoir un profil Airbnb vérifié, sans avis négatif. Une participation de 37€ sera également demandée, montant clin d’œil au numéro de la loge d’honneur.

Une nuit au cœur de l’histoire du monument, et de celle du fantôme de l’Opéra

La visite passera par les coulisses, les archives privées, le lac souterrain et les studios de danse sous les toits. Une immersion pour les convives qui seront ensuite initiés à l’art du ballet avec l’un des danseurs de l’Opéra, avant d’assister à un récital exclusif donné par des artistes de l’Académie de l’Opéra de Paris. Après un dîner servi au sein du Foyer de la Danse, la nuit dans la loge d’honneur offrira à ses invités un point de vue exceptionnel sur la beauté architecturale du Palais Garnier.

S’ils n’ont pas assez d’étoiles dans les yeux, les deux convives pourront parcourir les éditions originales du Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, mises à disposition pour un plongeon dans l’aspect mythique du décor. C’est d’ailleurs Véronique Dubrulle Leroux, l’arrière-petite-fille de l’auteur, qui sera l’hôte du séjour. « Je suis ravie de lui rendre hommage et d’accueillir des voyageurs dans le célèbre décor du roman » s’est-elle enthousiasmée.

A travers cette opération, Airbnb souhaite mettre en lumière son soutien à l'Opéra national de Paris. La plateforme soutient le projet de rénovation des loges du Palais Garnier, et l'événement tend à sensibiliser à la restauration et la mise en valeur du patrimoine artistique et architectural.