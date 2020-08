Une nuit des étoiles 2020 au firmament avec des conditions "parfaites" pour voir le ciel

Une belle façon de prendre (un peu) le frais en pleine canicule : "Les Nuits des étoiles" reviennent ce week-end avec trois veillées aux étoiles particulières en raison de la crise sanitaire. Les experts de l'exobiologie (chargés de l'étude des étoiles) à l'agence spatiale française (CNES) affirment que si le week-end sera très chaud, "les nuits seront parfaites" avec un ciel particulièrement dégagé. Mars, Saturne, Jupiter seront ainsi facilement observables.

Des conditions qui ne se produisent que tous les quinze ans

Au programme de la première soirée le vendredi 7 août : Jupiter à partir de 21h30, puis Saturne. Entre les deux, la recherche d'Antarès ou de Cassiopée. Et comme bouquet final, Mars qui se lèvera à l'Est au douze coups de minuit. Cette année, la planète rouge sera particulièrement proche de la Terre (et donc plus lumineuse). La Terre et Mars se croisant de cette manière une fois tous les 26 mois. Et les amoureux du ciel ont de la chance car cela se produit en été, période propice à l'observation et où la planète rouge est haut sur l'horizon. Un événement qui ne se produit qu'une fois tous les dix, 15 ans selon les experts du CNES.

266 manifestations dans toute la France pour admirer les étoiles

Cette année le programme est particulièrement chargé. Avec au total 266 manifestations gratuites organisées sur divers sites d'observation (carte complète à retrouver en cliquant ici) du 7 au 9 août. Avec pour thèmes : Mars, la recherche de la vie dans l'Univers et la protection du ciel nocturne. Conférences, ateliers, observations avec des lunettes astronomiques ou des télescopes, des professionnels seront aussi présents pour répondre aux questions. Attention néanmoins, avec la Covid-19, des réservations sont parfois nécessaires.

Le programme détaillé par grandes villes

Près de Paris , le Musée de l'Air et de l'Espace vous invite gratuitement le samedi 8 août de 18 heures à 1 heure du matin à observer les étoiles au télescope ou via des lunettes astronomiques depuis le tarmac.

, le vous invite gratuitement le samedi 8 août de 18 heures à 1 heure du matin à observer les étoiles au télescope ou via des lunettes astronomiques depuis le tarmac. A Lyon , le CALA (Club d'Astronomie de Lyon Ampère) propose de passer une soirée d'observation du ciel le 7 août de 2 heures à minuit, avec télescopes et lunettes, au Parc Roquette dans le neuvième arrondissement, animée par les astronomes amateurs de l'association.

, le CALA (Club d'Astronomie de Lyon Ampère) propose de passer une soirée d'observation du ciel le 7 août de 2 heures à minuit, avec télescopes et lunettes, au Parc Roquette dans le neuvième arrondissement, animée par les astronomes amateurs de l'association. À Toulouse , la Cité de l'espace propose une soirée sous les étoiles le vendredi 7 août de 19 heures à minuit. En entrée libre mais sur inscriptions, cette soirée propose d'"observer Jupiter et Saturne à travers des écrans reliés aux lunettes astronomiques et d'apprendre à utiliser une carte du ciel et découvrir les constellations d'été".

, la propose une soirée sous les étoiles le vendredi 7 août de 19 heures à minuit. En entrée libre mais sur inscriptions, cette soirée propose d'"observer Jupiter et Saturne à travers des écrans reliés aux lunettes astronomiques et d'apprendre à utiliser une carte du ciel et découvrir les constellations d'été". À Montpellier, Planet Océan propose des animations du 7 au 9 août.

Comment bien voir ?

Pour mettre toutes les chances de son côté, les spécialistes recommandent de fuir les lumières de la ville, de privilégier la mer et la montagne et d'être patient (il faut compter au moins 10 minutes pour que la vision s'habitue à l'obscurité).

La traditionnelle pluie d'étoiles filantes pour poursuivre la fête

Puis, les Perséides, la traditionnelle pluie d'étoiles filantes du mois d'août, illumineront le ciel du 10 au 15 août. En effet chaque année à la même époque, de petites particules de la comète Swift-Tuttle croisent l'orbite terrestre. En rentrant dans notre monde, les petits débris cométaires cognent dans les molécules de l'atmosphère. Et de ce choc, extrêmement violent, jaillit de la lumière. Chaque débris se transformant en "étoile filante". Cette année, le spectacle devrait être à son apogée dans la nuit du 12 au 13 août mais observable dès le 7.

Une histoire vielle de plus de vingt ans

Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Une seule nuit était organisée à l'origine mais désormais ce sont trois nuits qui sont proposées (depuis 2000).