Une nuit des livres Harry Potter, ce vendredi, à la librairie Gibert de Toulouse

C'est un événement qui va ravir les fans du plus célèbre des sorciers : la Nuit des livres Harry Potter organisée jusqu'à dimanche dans plus de 350 librairies et points de vente en France, comme à la libraire Gibert dans le centre de Toulouse.

Ce vendredi soir, à partir de 19 heures, il y aura des animations, des lectures, des quiz, des concours. Cela fait 25 ans que le 1er tome d'Harry Potter est sorti en France. Un phénomène qui a fait bouger le secteur de la littérature jeunesse.

ⓘ Publicité

À lire aussi La nuit des livres Harry Potter passe au numérique

Carine Poulard, la responsable du rayon jeunesse de la librairie Gibert de Toulouse, a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Cela fait donc 25 ans que le premier tome d’Harry Potter est sorti. Ça marche toujours autant ?

Ça marche toujours autant et c'est devenu une référence pour les lecteurs. En fait, les parents nous disent : « mon enfant a lu tout Harry Potter, qu’est-ce que vous pourriez nous proposer maintenant ? »

Harry Potter représente quel volume de ventes chez vous chaque année, le 1er tome par exemple ?

C’est décroissant depuis quelques années, mais il y a deux ans, on était encore sur près d'une petite centaine de volumes. Et là, on est autour d'une soixantaine, mais c'est devenu la référence. Un rayon jeunesse. Harry Potter, je n'en connais pas.

Qu'est ce qui plaît encore au public, 25 ans après la sortie du 1er tome, dans les aventures d'Harry Potter ?

Ce qui est intéressant? Je pense que c'est l'univers de J.K. Rowling. L'autrice a réussi à créer un univers dense avec plein de personnages. Ce n'est pas un monde manichéen, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très riche au niveau des personnages, de l'environnement. Tout est très écrit.

Aujourd'hui, quel âge ont les lecteurs d'Harry Potter qui viennent à la librairie Gibert de Toulouse ?

Les lecteurs sont jeunes, entre huit ans et douze-treize ans. Mais après vous avez tout ce qui tourne autour de l'univers d’Harry Potter. Il y a toujours une actualité, il y a toujours une sortie, une parution, des produits dérivés, des carnets secrets, des coloriages. Et ça, ça touche plutôt un public de fans qui sont adultes ou jeunes adultes.

Harry Potter, c'est un énorme succès marketing. C'est aussi une affaire de gros sous ?

Oui, on peut parler de licence. Tout ce qui touche à Harry Potter est très préservé. L’autrice a un regard sur tout ce qui paraît. Par exemple, la maison d'édition Gallimard ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai beaucoup de parents qui nous demandent des versions abrégées pour les plus jeunes, mais ça n'existe pas. L’auteur contrôle tout et n'a pas la volonté de le faire*.*

Est-ce qu’Harry Potter, d'un point de vue économique, a fait du bien au secteur de la littérature jeunesse ?

Complètement : c’est avec Harry Potter en fait, que les rayons jeunesse se sont développés à ce point. Il n'y avait pas autant de productions auparavant. Il y avait bien sûr des auteurs jeunesse, mais ça restait des micro-rayons dans les librairies. La littérature jeunesse, n’était presque pas encore un genre à part entière : ça l'est devenu aussi avec Harry Potter.

La nuit des livres Harry Potter a lieu à partir de 19 heures à la Librairie Gibert. L'acteur Sean Biggerstaff sera présent : c'est lui qui a joué le rôle d'Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Qwiddich de la maison Gryffondor dans les films de la saga Harry Potter. Il faudra compter 20 euros pour une dédicace et 15 euros pour une photo avec impression immédiate.