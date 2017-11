Une oeuvre contemporaine en mars devant le Musée des Beaux Arts de Rouen

Une oeuvre contemporaine va s'installer pour deux ans devant le Musée des Beaux Arts de Rouen suite à un partenariat avec le Centre Pompidou à Paris.

Rouen terre d'art et de culture ! Le Centre Pompidou et la Métropole Rouen Normandie ont signé ce mercredi une convention de partenariat. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans et s'engage davantage dans le réseau culturel partout sur le territoire. Conséquence de ce partenariat : à partir de mars 2018, une oeuvre contemporaine d'Alexander Calder sera exposée devant l'entrée du Musée des Beaux Arts de Rouen. Cette oeuvre baptisée "Horizontal" va rester 2 ans sur place.

D'autres actions sont prévues dans ce partenariat comme les prêts d'oeuvres de Marcel Duchamp dans le cadre d'une exposition ou encore le soutien à la Fabrique des Savoirs d'Elbeuf.