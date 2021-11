Une œuvre de Daniel Buren pour un an à Dijon, dans le jardin de la Banque de France

Vous visualisez les "Colonnes de Buren" à Paris, ces colonnes zébrées blanches et noires, plus ou moins hautes, installées au Palais Royal ? Leur auteur, Daniel Buren, 83 ans, vient d'installer une œuvre en centre-ville de Dijon, dans le jardin de la banque de France - Rue des Godrans. Il s'agit d'une structure en bois de 35 mètres de long, sorte de trompe-l'œil installé sur le gazon, qui se fait passer pour un prolongement du toit en reproduisant les motifs des tuiles vernissées. Internationalement connu (et reconnu), Daniel Buren est à Dijon vendredi 26 novembre 2021, pour l'inauguration de cette œuvre "Point de vue ascendant, travail in situ" qui doit rester en place pendant un an.

REPORTAGE - Une œuvre qui évolue au fil des saisons Copier

Les tuiles vernissées, "c'est magnifique et très intrigant"

N'hésitez pas à regarder l'œuvre ... en marchant !

"Il n'y a jamais UN point de vue, il y en a autant que les gens ont envie d'en voir", nuance Daniel Buren. Toujours est-il que, pour profiter au mieux de sa création, il peut être intéressant de la regarder en se déplaçant. Ainsi, les tuiles du toits et de l'œuvre s'imbriquent, puis se détachent, avant de coller à nouveau avec la perspective.

Différents points de vue de l'œuvre de Daniel Buren © Radio France - Adrien Beria

