Une œuvre de Rubens vendue aux enchères à Lille ce dimanche

Le moment va être exceptionnel pour les amateurs d'art. Ce dimanche après-midi, à Lille, l'étude Mercier va mettre en vente environ 130 tableaux, issus de deux collections privées, dans le cadre de successions.

Parmi ces œuvres, il y aura une esquisse de Pierre Paul Rubens. Le grand maître du XVIIe siècle l'a peinte de sa main, avant de réaliser un monumental tableau représentant Sainte Marguerite, sur le plafond de l'église des Jésuites d'Anvers, en Belgique.

Retrouvée presque par hasard

Trente-trois esquisses de ce tableau sont connues, six avaient disparu. La toile était dans cette famille lilloise depuis plus d'un siècle, mais cette famille ignorait qu'il s'agissait d'un Rubens. C'est l'étude qui a fait réaliser une expertise, et qui a fait la découverte.

Il n'y a pas eu de vente de Rubens en France depuis vingt ans. "C'est magique", s'émerveille Patrick Deguines, le commissaire-priseur qui va procéder à la vente, "c'est la vente la plus prestigieuse jamais réalisée à l'étude". La mise à prix est à 200 000 euros, la vente aux enchères commence à 14h30.

Etude Mercier : 14 rue des Jardins - Lille