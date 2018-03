Dijon, France

La salle Sadde de ventes aux enchères proposait ce jeudi 15 mars, une oeuvre d'un artiste emblématique de la Côte-d'Or, et bien connu des dijonnais puisqu'on peut admirer une reproduction de son célèbre ours blanc à l'entrée du jardin Darcy. Il s'agit d'une pintade, haute d'une vingtaine de centimètres, de François Pompon et dont le prix est estimé entre 25 000 et 30 000 euros.

La salle de vente Sadde à Dijon -

Ce prix est tout à fait raisonnable pour l'experte française de François Pompon et ancienne conservatrice du musée d'Orsay à Paris, Liliane Colas. Elle explique même que cette pintade pourrait faire plus car "c'est vraiment une oeuvre authentique et qui a été faite par contrat et achetée en 1912 par le fondeur Adrien Hebrard, un fondeur d'Art très réputé". Il en existe environ soixante dix, et celle ci provient de la collection Armand Dreyfuss et acquise par ce dernier en mai 1924. Toutes les oeuvres de François Pompon et provenant de la fonderie Hebrard ont été vendues.

Une reconversion réussie

François Pompon, né à Saulieu le 9 mai 1855, a d'abord été un sculpteur de figures. "Il voulait faire des portraits, des personnes comme sa "Cosette" dont il pensait qu'elle le ferait sortir de l'anonymat et décrocher des commandes de la part de l'Etat. Mais, malgré de nombreuses reconnaissances, ces commandes ne sont jamais arrivées. Donc en 1900, complètement découragé, il s'est dit qu'il faisait fausse route et il a eu le courage de renoncer progressivement jusqu'en 1908 à la représentation humaine pour se consacrer entièrement à l'Art animalier. Et en 1908, il montre une taupe qui surgit de la terre, une pièce absolument extraordinaire et qu'on peut découvrir au musée de Saulieu." explique Liliane Colas. C'est à partir ce moment, qu'il est devenu sculpteur animalier.

L'ours blanc de François Pompon © Maxppp - MaxPPP / Annie Viannet

Le musée François Pompon à Saulieu, est ouvert tous les jours saufs les lundi après-midi et mardi.