Une œuvre rare de Toulouse-Lautrec bientôt vendue aux enchères

Bientôt une oeuvre d'Henri de Toulouse-Lautrec vendue aux enchères. La maison de ventes française Artcurial présentera le 29 juin une oeuvre rare du peintre albigeois qui met en scène une salle d'hôpital parisien en 1891 où est pratiquée une opération, un sujet pratiquement jamais peint à l'époque. Intitulée "Une opération par le Docteur Péan à l'Hôpital International", l'oeuvre avait été offerte cette même année par l'artiste à son médecin Frédéric Baumgarten. Ce chef-d'oeuvre était resté dans la famille du docteur Baumgarten.

Au premier plan de ce tableau, un infirmier accompagne un patient sur un brancard. Au second plan, le docteur Péan, en noir, debout, de dos, est en train d'opérer. A ses côtés une infirmière et un assistant, et, tout autour, des médecins. Au fond, de grandes verrières, puisqu'à l'époque, on opérait à la lumière du jour. Toulouse-Lautrec est plus connu pour ses cabarets, maisons closes, rues ou chevaux. On ne connait que deux autres peintures ayant trait au domaine hospitalier dans son oeuvre. Henri de Toulouse-Lautrec, souffrant de pathologies importantes, était familier de l'hôpital et avait été autorisé par son ami à assister à une opération.

Ce tableau n'a été exposé qu'une seule fois en 1914 et est estimé entre 600.000 et 900.000 euros. "Compte tenu de sa rareté, de sa qualité picturale, de son historique, et du fait que depuis 130 ans il n'est jamais réapparu, je ne serais pas surpris d'avoir un résultat qui serait un peu au-dessus", a indiqué à l'AFP Bruno Jaubert, directeur associé du département Impressionniste et Moderne d'Artcurial.