Une œuvre street-art du Mans en lice pour le titre de plus belle fresque de France

La fresque de l'artiste Louyz se trouve au Mans à l'angle de la rue Gambetta et du quai Louis-Blanc. Elle est en lice pour le titre de plus belle fresque de France 2021.

Au Mans, à l'angle de la rue Gambetta et du quai Louis Blanc, les passants peuvent admirer un impressionnant trompe l'œil réalisé par l'artiste Louyz à l'été 2021, dans le cadre du festival street-art Plein Champ. L'œuvre est sélectionnée pour le concours du Pinceau d'or, dans la catégorie des plus belles fresques murales de France. Les internautes peuvent participer au vote via la page Facebook "Trompe l'oeil, street-art et fresques murales du Monde" jusqu'au 19 février. Leurs voix seront ajoutées au vote du jury composé de huit photographes.

Une histoire de famille

L'histoire de cette fresque est singulière. L'œuvre "Mon imaginarium" réalisée par Louyz se mêle à celle créée sur cette même façade en 1984 par le grand-père de l'artiste, Fabio Rieti, pionnier de l'art urbain. Les fenêtres en trompe l'œil originelles sont conservées, Louyz y a ajouté les grands animaux colorés et les plantes propres à son style.