Le Sémaphore organise une deuxième opération "click and collect" ce lundi à Nîmes. Des abonnements de soutien au cinéma de centre-ville sont proposés.

Une opération "click and collect" au cinéma Le Sémaphore à Nîmes

Le Sémaphore en appelle au soutien des cinéphiles à Nîmes. Le cinéma du centre-ville, rue Porte de France, organise lundi 21 décembre une deuxième opération de "click and collect". Le rendez-vous de 14h à 17h sur place pour acheter une carte d'abonnement, ou la faire renouveler. Un premier "click and collect" avait été organisé quelques jours plus tôt, vendredi.

"C'est déjà une bouffée d'espoir, un petit bonheur" - Monique, une habituée

Monique en a profité pour faire recharger sa carte d'abonnement. Un moment chargé en émotion pour cette retraitée nîmoise. "J'ai l'impression que la vie reprend quelque part, confie-t-elle. Renouveler un abonnement, c'est déjà un geste vers une vie normale, comme autrefois. Ca me fait du bien moralement!"

Un abonnement "soutien"

Une réaction qui montre bien la nécessité de renouer le lien entre le cinéma et son public selon Daniel Vidal, directeur adjoint du Sémaphore. "Dans le contexte actuel où les gens sont très perturbés, sont usés par des mois et des mois de tensions, je pense que pour le public c'est important de retrouver des visages et des lieux repères, familiers, pour qu'on puisse aller un peu mieux dans nos têtes. Les lieux culturels ça aide aussi à ça!"

Deux types d'abonnements sont possibles : soit celui à 61 euros les 10 places, soit un abonnement de "soutien" à 70 euros les 10 places (non nominatives valables 1 an).