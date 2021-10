Une page se tourne au Ballon d'Alsace avec la démolition du domaine des Sapins

Une page d'histoire se tourne ce vendredi au Ballon d'Alsace avec la démolition de cinq bâtiments du domaine des Sapins, construits dans les années 60. Les Bruyères, les Clarines, les Myrtilles, la Musardière et les Campanules. Ces immeubles ont accueilli plusieurs générations de skieurs et de randonneurs du Ballon, avec l'ambition de favoriser la mixité sociale à la montagne.

Le ski pour tous

Jean Marc Fontaine fut directeur du Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d'Alsace depuis les années 90. Aujourd'hui retraité, il se souvient du monde qu'il a vu défiler au domaine des Sapins : "Les familles, les bénéficiaires des comités d'entreprise d'Alstom, de Peugeot, de la ville de Belfort, des scolaires qui venaient découvrir le ski de fond et le ski alpin et ensuite les raquettes."

L'objectif de ces bâtiments à l'époque : accueillir le plus de monde possible dans une mixité sociale totale. Jean-Paul et Denise Deveaux ont codirigé les Clarines pendant 8 ans dans les années 70. "L'ingénieur jouait avec l'ouvrier", se souvient Denise Deveaux, "c'était mélangé, il n'y avait pas d'étiquette, rien du tout." Pour elle, cela a "permis à certaines familles de Belfort de découvrir autre chose que leur quotidien."

Au sommet du Ballon, il fallait savoir tout faire soi-même. Jean-Paul Deveaux en garde des souvenirs impérissables. "Une année, au mois de février, il faisait dans les -20°C et le chauffage est tombé en panne". Faute d'électricien, il a dû s'occuper lui-même du problème et remettre en marche la chaudière. "Comme elle avait accumulé du fioul, elle a fait "pouf" et je me suis retrouvé tout noir. Bon, ça a chauffé", se souvient-il.