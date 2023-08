Une partie de la piscine des Atlantides au Mans fermée jusqu'à lundi

Pas de barbotage pour les jeunes enfants et de descente du toboggan aquatique pour les plus grands au Mans en cette fin de semaine ensoleillée et chaude. La piscine des Atlantides, la seule ouverte au grand public dans la capitale sarthoise en août, doit fermer son espace intérieur, après un incident technique. La restriction est prévue jusque lundi, apprend-t-on ce jeudi.

Sont précisément concernés par cette fin d'accès : la pataugeoire, la rivière intérieure, le toboggan intérieur et le jacuzzi. Une fuite nécessite des vérifications.

La seule piscine ouverte au grand public

La piscine des Atlantides ferme déjà totalement tous les mardis ce mois-ci. En cause : la pénurie de maîtres-nageurs dans le département. C'est la même raison qui a forcé la Ville du Mans à ne pas ouvrir au public la piscine des Ardriers, jusqu'au 4 septembre.

Aux Atlantides, "l'espace extérieur (bassin à vagues, rivière à courant, pentaglisse et jets d'eau), la halle sportive (bassin sportif, bassin d'apprentissage et fosse à plongeon) et l'espace balnéothérapie (saunas, hammam, jacuzzi et bain bouillonnant) restent ouverts", précise la mairie. Les baigneurs sont informés de la restriction d'accès à la piscine intérieure par les agents de caisse à l'entrée du centre aquatique, ajoute l'administration.