Les premiers noms de l'affiche du festival Cabaret Vert 2022 dévoilés

Après un été 2020 sans Cabaret vert et une version réduite en août 2021, l'affiche de la 16ème édition du festival Cabaret Vert à Charleville-Mézières était très attendue. Une édition 2022 prévue sur cinq jours, au lieu de quatre habituellement. Et parmi les têtes d'affiches annoncées ce vendredi 22 octobre par les organisateurs : l'artiste belge Stromae ! Il est programmé le mercredi 17 août, comme France Bleu vous le dévoilait.

Je pense que c'est la plus belle programmation qu'on ait faite -- Julien Sauvage

Du 17 août au 21 août 2022, les festivaliers pourront également découvrir l'artiste Liam Gallagher, le groupe de rap SCH ou encore le très attendu groupe de métal Slipknot. Une programmation dont se réjouit Julien Sauvage, le directeur du festival : "L'artistique est toujours subjectif, mais personnellement, je pense que c'est la plus belle programmation qu'on ait faite. Elle sent la puissance, l'excitation et la transpiration. Après l'année qu'on vient de passer, on avait besoin de ça !".

Une centaine d'artistes programmés pendant 5 jours

D'autres artistes seront annoncés dans les mois à venir. "On aimerait pouvoir afficher tous les noms pour février prochain, au plus tard", confie Julien Sauvage. Une centaine d'artistes est attendue à Charleville-Mézières pour ce festival désormais emblématique des Ardennes qui avait battu son record de fréquentation en août 2019.

La billetterie est déjà ouverte.