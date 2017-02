Une passerelle piétonne enjambe la Creuse à Glénic

L'installation d'une passerelle piétonne au dessus de la Creuse a impressionné les habitants de Glénic. La passerelle a été installée à l'aide d'une grue de plusieurs centaines de tonnes. Cette passerelle va permettre de développer les sports natures dans la commune et notamment le canoë-kayak.

Ses mensurations impressionnantes, 41 mètres de long, 10 tonnes d'acier et de bois ont nécessité les grands moyens. Une grue de plusieurs tonnes a permis d'installer l'édifice entre les deux rives de la Creuse.

C'est la société Serru bat' à Guéret qui a réalisé cette passerelle. Deux ouvriers ont été mobilisés sur cet édifice pendant un mois pour construire l'ouvrage. Désormais, la passerelle devient un élément indispensable du développement touristique. Elle a coûté 89.000€ dont une partie a été financé par l'Etat et l'Europe via le fond Leader (Liaison entre action et développement de l'économie rural). La commune et la communauté d'agglomération du grand Guéret, souhaitent développer autour de cette passerelle un pôle de sports natures. Des embarcadères pour les activités de canoë-kayak devraient sortir de terre.

Plusieurs heures de travail pour installer définitivement la structure

Lors de son installation à Glénic, des dizaines d'habitants du village sont venus voir cette nouvelle construction sur les piles en granit du viaduc. Tous étaient impressionnés par la dextérité des pilotes de la grue pour soulever et installer au bon endroit la structure métallique. Il aura fallu plusieurs heures aux ouvriers, et quelques gouttes de sueurs, pour mettre en place et fixer solidement la passerelle.

La course à pied organisée par Glénic Sport Nature utilisera la nouvelle passerelle pour sa prochaine édition du mois d'avril.