Dans le Loiret, deux patinoires ont été installées pour cette fin d'année, à Montargis et Sully-sur-Loire. Dans cette dernière ville, elle est pour la première fois en glace. Un pari risqué alors que plusieurs communes du département ont supprimé cette animation parce que ça coûtait trop cher.

Sully-sur-Loire, France

Une idée de sortie pendant les vacances ? Emmener son enfant patiner en plein air. Une bonne idée, sauf qu'il va falloir parcourir plusieurs kilomètres pour trouver une patinoire. Dans le département, seules deux communes en ont installé une en extérieur en cette fin d'année : Montargis et Sully-sur-Loire.

Pour la première fois cette année, le comité des fêtes de Sully-sur-Loire a préféré la glace au synthétique. Une nouveauté, alors que plusieurs communes du département ont décidé de supprimer cette animation de leur programme de décembre parce que conserver la glace coûtait trop cher.

30 000 euros de location

Le comité des fêtes de la ville a investi 30 000 euros pour louer le plancher, la machine et le auvent qui abrite les patineurs. Un investissement un peu plus lourd que pour le synthétique mais inévitable pour avoir de la glace et surtout, ne pas la perdre.

Et un investissement possible grâce aux recettes du festival les "Heures historiques" de Sully.

On est à 3 400 entrées. Si ça continue comme ça, on va réussir à être dégagé de tout problème financier." - Patrick Solheid, coprésident du comité des fêtes

Trois semaines après l'ouverture, Patrick Solheid, le coprésident du comité des fêtes, ne regrette pas son choix : "On est à 3 400 entrées. Si ça continue comme ça, on va réussir à être dégagé de tout problème financier."

Même le jour de Noël, une cinquantaine de personnes sont venues patiner sur la piste de 120 mètres carrés, ouverte pendant deux heures.

Informations pratiques

La patinoire de Sully-sur-Loire est ouverte toute la semaine, de 14 à 19 heures du lundi au vendredi et de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures le week-end. Ouverture jusqu'au 7 janvier.

La patinoire de Montargis est ouverte jusqu'au 11 mars.