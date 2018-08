Cette semaine, France Bleu Breizh Izel vous emmène le long de la RN 165. Pour ce second volet, nous vous proposons un arrêt sur l'aire de covoiturage de Park Poullic. Située au nord de Quimper, c'est un point de rendez-vous incontournable pour les automobilistes qui sillonnent la région.

Le coffre de la voiture ouvert, Auriane et Alexandre sortent quelques provisions. Sur l'aire de covoiturage de Park Poullic, au nord de Quimper, c'est le moment de faire une pause, avant de retrouver des amis. "On s'est donné rendez-vous ici, pour ensuite se suivre en voiture jusqu'à Landerneau", détaille la conductrice. "Une petite pause pour manger un bout... On a encore une bonne heure de route", poursuit son ami.

Laisser sa voiture le temps du week-end

De nombreux jeunes en vacances profitent de l'aire de covoiturage pour y laisser une voiture quelques jours. "On va se répartir entre deux voitures et la mienne, on va la laisser ici", explique Alexandra venue de Pouldreuzic dans le sud Finistère. Pas de crainte pour ces adeptes du covoiturage, ce n'est pas la première fois qu'ils laissent l'une de leurs voitures ici.

Ça permet aux enfants de prendre l'air !

Pour ce couple de touristes hollandais, c'est avant tout un moyen de s'aérer un peu, avant de repartir aussitôt. "Nos deux filles commençaient à en avoir un peu marre", plaisante le père de famille. Comme de nombreux automobilistes de passage, cette famille reprendra ensuite sa route vers Brest, à une bonne heure de route de l'aire de covoiturage.