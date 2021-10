Une peinture de Pierre Soulages bientôt vendue aux enchères à New York pourrait battre un nouveau record

Une œuvre de Pierre Soulages datant de 1961 va être mise en vente à New York le 18 novembre prochain. Elle est estimée entre sept et dix millions d'euros, et pourrait battre un record : la toile la plus chère du peintre a été adjugée à plus de 9 millions d’euros.

Va-t-on vers un nouveau record de vente ? Une peinture de Pierre Soulages est mise en vente à New York le 18 novembre. Cette œuvre intitulée "Peinture" (195x130cm), datant de 1961, est estimée entre 8 et 12 millions de dollars (6,90 et 10,36 millions d'euros). Pour l'instant, la toile la plus chère du peintre aveyronnais a été vendue 9,6 millions d'euros, alors que l'estimation de départ était comprise entre 4 et 6 millions d'euros. "On va sans doute battre le record", estime Michel Hilaire, directeur du musée Fabre à Montpellier, où des salles sont dédiées à l'artiste installé à Sète depuis plusieurs années.

Pour cette toile rouge et noir, c'est une "technique tout à fait différente de raclage, qui révèle des sous-couches de peinture, et qui crée un clair-obscur saisissant et très puissant", explique Michel Hilaire. "On n'est pas du tout dans la technique des Outrenoirs", poursuit-il. Une toile très similaire et de la même époque est en ce moment exposée au musée Fabre à Montpellier. Elle avait à l'époque battu le record de vente, vendue 9 millions d'euros à un acquéreur anonyme qui avait décidé de la prêter au musée Fabre pour au moins deux ans.